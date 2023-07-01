نبتة برية صالحة للأكل تحمي من السرطان .. توصية طبية بتناولها

تحدث طبيب جهاز هضمي عن الخصائص المفيدة التي يمنحها نبات القراص للجسم، نظرًا لإحتوائه على فيتامين "K" الذي يُضيف قيمة إلى الأعشاب الصالحة للأكل.

فوائد نبات القراص

ووفقًا لما ذكره موقع "ريا نوفوستي"، أوضح الطبيب أن كل 100 جرام من نبات القراص يحتوي على ما يصل إلى 500 ميكروجرام من فيتامين "K"، وهو من أهم العناصر التي تفيد صحة الجسم وتعزز وظائفه، لأنه يساهم في عملية تخثر الدم، وتقوية العظام، ومكافحة تصلب الشرايين والسكري.

فوائد نبات القراص

وأشار الطبيب إلى أن فيتامين "K" قد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، موصيًا بضرورة استخدامه بشكل معتدل، لأن الكميات الكبيرة منه تؤدي في بعض الأحيان إلى تجلط الدم والنزيف، لافتًا إلى أن الجرعة الموصى بها هي 50 إلى 100 ميكروجرام في اليوم.

كما أكد الطبيب أن نبات القراص غني بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، وقد يساعد حساء نبات القراص في تحسين الهضم وتقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهابات، كما يتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم، وهو أمر مهم للغاية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

على صعيد آخر، كان قد أعلن طبيب تغذية في وقت سابق أن نبات القراص غني بالفيتامينات ويساعد على التخلص من الاكتئاب والتعب وضعف المناعة، نظرًا لأنه يحتوي على عدد كبير من المواد البيولوجية النشطة، مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين B9 (حمض الفوليك) فيتامين С (حمض الأسكوربيك).

ويؤدي نقص فيتامين B9 في الجسم، إلى فقر الدم وأمراض القلب والاكتئاب، كما أن نقصه يؤثر في حالة الجلد والشعر والأظافر،وأما فيتامين С، فيعتبر علاجا لجميع الأمراض، لذا يمكن للجميع استخدام هذا النبات في نظامهم الغذائي على شكل حساء أو سلطة أو تحضير أطباق لذيذة أخرى، أما من يعاني من التهاب المعدة أو القرحة، فيجب أن يكون حذرًا عند تناوله.