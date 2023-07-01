لطيفة تكشف حقيقة خلافها مع إليسا.. عمرها ما كانت صحبتي (فيديو)

قالت الفنانة لطيفة، إنه لا توجد أي عداوة بينها وبين الفنانة إليسا، قائلة "عمرها ما كانت صاحبتي، بس مفيش أي عداوة بيننا، بسلم عليها وبحبها، وبحب أغانيها.

اقرأ أيضا.. لطيفة تكشف كواليس اللقاء الأول مع بليغ حمدي

وكشفت لطيفة، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم عن حقيقة الخلاف في حفلة "تريو نايت" مع إليسا، خلال السنوات الماضية، قائلة إنه تم التجهيز لحفلة "تريو نايت" بشكل طبيعي جدا، وكان كل شيء مجهز بشكل مميز، وقامت بعمل بروفة مع الفنانة أصالة بشكل طبيعي، وحينما جاء يوم الحفل، ظهرت على المسرح وقامت بغناء ما تم الاتفاق عليه في البروفات مع المنظمين.

اقرأ أيضا.. لطيفة في حلقة استثنائية ببرنامج "معكم منى الشاذلي".. نوستاليجا وحنين للماضي

وأضافت: "أقسم بالله العظيم أنا غنيت الأغنية، ومشوفتش رد فعل إليسا أو عملت إيه إلا لما روحت ورجعت الفندق تماما، ولقيتها زعلت مني، وحصل خلاف، ولقيت الناس بتقول أن لطيفة خدت الجزء بتاع إليسا".

ليس لدي أي عداوة مع الفنانة إليسا

وأكدت أنها ليس لديها أي عداوة مع الفنانة إليسا أو مع أي شخص، وفوجئت برد فعلها في الحفل بعدما شاهدته حينما عادت إلى الفندق، معقبة:"الموضوع كله سوء تفاهم، هي دخلت غلط، كان المفروض أخلص المقطع بتاعي ومن ثم تدخل هي، لكن هي دخلت بدري شوية".

ووجهت أصالة رسالة للمطربة إليسا قائلة: "أنا بحب أغاني كتير ليها، وربنا يوفقها في اللي جاي، ومتزعليش".

وقالت الفنانة لطيفة، إن مسيرتها الغنائية عبارة عن 35 ألبوما، وكلها تمتلك حقوقها، إذ أنها من إنتاجها الخاص سواء الصوت أو الفيديو، لافتة إلى أنها كانت سعيدة بحصولها على جائزة "ميوزيك أورد" عن أغنية "حبيبي متروحش بعيد".

وأضافت لطيفة، أن كان لديها طموح فني كبير، وكانت تخاف من فرض شيء عليها، "محبش حد يجي يقولي غني أنتي ده، أنا بحب أغني اللي أنا عاوزاه، محبش حد يفرض عليا حاجة من نفسه".

وتابعت أن في الوقت الحالي إنتاج الأغاني أصبح سهل جدا، إذ أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت الكثير من الأمور أمام الفنانين في الوقت الحالي، "أي حد معاه موبايل يقدر يعمل أغنية دلوقتي، ولكن في وقتي كان لازم طموح وإرادة وتعبنا كتير عشان نعمل اللي إحنا عاوزينه".