روشتة للوقاية من أمراض الصيف.. فيديو

كشف الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، عن الأمراض التي تنشط في فصل الصيف؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

وقال الناظر، خلال حلقة برنامج "البيت"، على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء، إن الأمراض الفيروسية تقل في فصل الصيف، لكن تنشط بعض الأمراض الأخرى مثل فطر التنيا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والعرق.



د. هاني الناظر يضع روشتة للوقاية من أمراض الصيف:

وتابع "للوقاية من هذه الأمراض لابد من ارتداء الملابس القطنية خصوصًا الفاتحة وارتداء القبعة للرجال والشمسية للسيدات، لأنها تحمي من الأمراض الجلدية خصوصًا الفطرية، وعدم استخدام أدوات الآخرين خصوصًا في الملابس وأدوات النظافة، والاستحمام بصفة يومية.

د. هاني الناظر يحذر من الاستحمام بماء دافئ:

واستكمل: "مينفعش إن درجة حرارة الجو تكون مرتفعة وتدخل تستحمى بمياه دافية لأن هذا يعمل على رفع درجة حرارة الجلد وبالتالي التعرض للإصابة بالأمراض، وكذلك ممنوع استخدام المكياج أثناء الجلوس على البحر لأن هذا يعمل على زيادة البقع على الوجه".