مصطفى درويش .. آخر ظهور قبل الموت بـ48 ساعة يثير الحزن مجددًا (شاهد)

أحيا المخرج عمرو سلامة حالة الحزن والأسى في قلوب جمهور ومُحبي الفنان الراحل مصطفى درويش مجددًا، بعدما نشر آخر صورة التقطها له خلال تصوير دوره في فيلم "شماريخ"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

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آخر صورة التقطها مصطفى درويش قبل وفاته بيومين

روى عمرو سلامة كواليس التقاط آخر صورة للراحل مصطفى درويش، مشيرًا إلى أنها كانت قبل وفاته بيومين، وكان من المقرر أن يعود لاستكمال تصوير دوره في الفيلم، ولكن الموت كان أسرع.

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آخر صورة للراحل مصطفى درويش قبل وفاته بيومين

وعلق عمرو سلامة على صورة مصطفى درويش بكلمات مؤثرة قائلًا: "مع انتهاء تصوير فيلم شماريخ نتذكر النجم الذي صعد بسرعة وذهب للسماء، فقيدنا الغالي الممثل مصطفى درويش، كنا نتمنى أن تظل معنا وتكمل معنا المسيرة لكني أظنك في مكان أفضل وأسعد وأجمل".

عمرو سلامة يتذكر الراحل مصطفى درويش: الموت حق ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه

وأضاف عمرو سلامة: "التقطت هذه الصورة من التصوير، بيومين أو ثلاثة قبل وفاته، ويوم وفاته كان قبل العودة للتصوير أيضا بأيام، كان يومها مفهم بالبهجة والحيوية ويحكى لنا النوادر والطرائف عن تصوير أدواره في مسلسلات رمضان ولم يظهر عليه تعب أو ضيق".

آخر صورة التقطها مصطفى درويش قبل وفاته بيومين

واختتم سلامة تعليقه بقوله: "الموت حق، ولا يدري إنسان كيف أو متى يموت، ولكنه لا ينتهي طالما يتذكره الناس ويفكرون فيه .. التعازي لكل أقاربه وأصدقائه ومحبيه".

عمرو سلامة يُعلن انتهاء تصوير فيلم "شماريخ"

على صعيد آخر، كان المخرج عمرو سلامة قد أعلن الجمعة 30 يونيو عن انتهاء تصوير فيلم "شماريخ"، والذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن، وهو من بطولة نخبة من النجوم وهم (آسر ياسين، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، ومصطفي درويش، وأدهم الشرقاوي، وسالي حماد، ومحمد ثروت، والعديد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي بالشراكة مع شركة عرب موشن.

عمرو سلامة

فيلم شماريخ

وفاة مصطفى درويش

ورحل الفنان مصطفى درويش عن عالمنا قبل شهين تحديدًا في يوم الإثنين 1 مايو الماضي 2023، بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز الـ43 عامًا، نتيجة تعرضه لسكتة قلبية أثناء نومه، بحسب تصريحات شيقيه، الأمر الذي أفزع جمهوره وزملاؤه من الوسط الفني.

وسرعان ما كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن سبب وفاة الفنان الراحل مصطفى درويش، موضحة أن الوفاة كانت بسبب توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ.

مصطفى درويش

آخر كلمات مصطفى درويش قبل وفاته بساعات

وكانت آخر كلمات الراحل مصطفى درويش من خلال منشور شارك به الجمهور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك" قائلًا: "هو أنا بس اللي مبقتش عارف أنام"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع النوم حتى الساعة الخامسة فجر اليوم الإثنين.

وتفاعل الجمهور مع منشور مصطفى درويش بالإضافة إلى زملاؤه الفنانين، من خلال كتابة التعليقات، موضحين أنهم أيضًا لا يستطيعون النوم ويعانون من الأرق مثله، ليرد عليهم: " كل دول مش عارفين يناموا نشفلنا مصحة تجمعنا بقى".