محافظ الشرقية يزور حديقة 30 يونيه بههيا

أجرى لدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم السبت، زيارة مفاجئة لقرى مركز ومدينة ههيا، للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع قرية المطاوعة للوقوف على الحالة العامة للنظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ليوجه نائب رئيس مركز ومدينة ههيا باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على إستمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الأنارة، ورفع الاشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على شوارع القرية، واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

وأمر المحافظ نائب رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، لرفع المخلفات والقمامة من مصرف القرية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وتوجه محافظ الشرقية لقرية السكاكرة، والتقي بالأهالي للتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة، وتوفير حلول عاجلو لكافة المشكلات التي يعانون منها، موجهاً نائب رئيس المركز بمراجعة رخص المباني الممنوحة للعمارات السكنية بالقرية، واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالف منها.

اختتم المحافظ جولته بمركز ومدينة ههيا بتفقد حديقة 30 يونيه، والتي تم افتتاحها خلال شهر مايو الماضي، تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل، وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والأجازات والعطلات الرسمية، وذلك للوقوف على جاهزيتها وقدرتها لإستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.