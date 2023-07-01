ضبط حالة غش تجارى داخل مطحن بأسيوط

نجحت مديرية التموين بأسيوط فى ضبط حالة غش تجارى العثور على كمية كبيرة من الردة المخلوطة بالسرسة وبودرة الجير داخل مطحن خاص بالمدينة الصناعية ببنى غالب التابع لمركز أسيوط بقصد الغش والتدليس وتعبئة الشيكارة بأقل من الوزن بمقدار واحد كيلو جرام

جاء ذلك برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وبرفقة مأمور الضبط القضائى أمجد الفونس وأحمد سيد أحمد ومفيش الأغذية أحمد مصطفى عقيلى، وإطار تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتشديد الرقابة على مختلف السلع الغذائية والحد من التلاعب فى مختلف المجالات

وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات

IMG-20230701-WA0006