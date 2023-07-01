انهاء اجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر

انهى وفد مقدمة بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر والتي تقام خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو اجراءات تسجيل بعثة مصر التي تشارك في البطولة.

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و تشارك مصر في منافسات دورة الألعاب العربية في ألعاب القوى ورفع الأثقال فقط.

و كان وفد مقدمة البعثة وصل إلى الجزائر أمس الجمعة برئاسة الأستاذ محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد رفع الأثقال و رئيس بعثة مصر في دورة الألعاب العربية و يضم الوفد البعثة الإدارية خالد حسن مسئول مالي و محمد عبد العليم مسئول للتسكين و لميس غازي مسئول فني و الدكتورة أماني عبد الفتاح طبيب.

الاجتماع الفني

و عقد الاجتماع صباح اليوم السبت مع مسئولي اللجنة المنظمة لانهاء اجراءات تسجيل البعثة و اجراءات استلام المقرات للاقامة.

و كان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد أنهوا اجراءات سفر البعثة في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت و عدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات و إجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر.

قوام بعثة مصر بالألعاب العربية بالجزائر

و تتكون بعثة مصر لألعاب القوى من اللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة و إسراء عويس في الوثب الطويل و إيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح و مصطفى الجمل في رمي المطرقة .

و بينما تشارك بعثة رفع الأثقال باللاعبين أمل توفيق في منافسات وزن 49 كجم و دينا بركات في منافسات 71 كجم و شمس أحمد في منافسات وزن 81 كجم و شيماء خالد في منافسات +81 كجم.

هشام حطب يتابع البعثة المصرية المشاركة بالألعاب العربية بالجزائر

و كان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد تابع ترتيبات تجهيز البعثة للمغادرة والمشاركة في دورة الألعاب العربية من خلال التواصل مع الأستاذ محمد عبدالمقصود رئيس اتحاد رفع الأثقال والدكتور سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوى لتذليل كافة العقبات للبعثة المغادرة في إطار التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية والذي يحقق نجاحات كبير في الفترة الحالية.

وقرر المهندس هشام حطب الاجتماع بالبعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية بالجزائر قبل المغادرة من أجل التأكيد على أهمية مشاركة مصر في أي حدث رياضي وأنه بالرغم من المشاركة بعثة رمزية لضرورة تواجد مصر في جميع المحافل الأقليمية والعربية إلا أن البعثة المشاركة تشارك للمنافسة على الميداليات ورفع راية مصر عالية.

وانهى مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية الاجراءات في وقت قياسي نظرا لضيق الوقت وعدد من الاجراءات الخاصة بالحصول على التأشيرات وإجراءات تسجيل البعثة المشاركة في دورة الألعاب العربية.

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