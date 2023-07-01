حملات تموينية مكثفة في دمياط خلال العيد

شنت مديرية التموين بدمياط، عدة حملات تموينية استهدفت أسواق المحافظة، وذلك ضمن خطة المديرية لتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة التزام المحال التجارية بالتعليمات المقررة أثناء إجازة عيد الأضحى.

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وتمكنت حملات التموين بدمياط من ضبط، عددا من المخالفات المتنوعة بلغت 47 مخالفة، بينهما 12 مخالفة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن بمتوسط عجز يتراوح مابين 9: 15 جرام للرغيف، فضلا عن ضبط مخالفات أخرى بشأن التصرف فى الدقيق المدعم خارج منظومة الإنتاج وفى غير الغرض المخصص من أجله بإجمالي.

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه تم ضبط كميات من الدقيق المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، لافتا إلى أن كميات الدقيق التي تم ضبطها بلغت 50 كجم، موضحا أنه يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية تقدر بمبلغ 36500 جنيه.

وأشار وكيل تموين دمياط إلى أنه تم تحرير 3 مخالفات لمستودع غاز لعدم الإعلان عن سعر استبدال أسطوانات الغاز المنزلي، لافتا إلى أنه تم رصد عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن الخاصة بمتوسط 200 جرام، مؤكدا أنه تم التحفظ عليها تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحضر الخاص، مؤكدا أنه تم ضبط مع 26 مخالفة أخرى لعدد من المحال العامه لعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وشدد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، على استمرار تلك الحملات لضبط الأسواق، مؤكدا أنه سيتم التعامل مع كافة المخالفات التي تم ضبطها بالشكل الثانوي الذي يضمن تقديم منتج آمن على سلامة المواطنين.

تحرير 100 مخالفة تموينية في دمياط

وفي سياقٍ مُتصل، قامت حملة تموينية في بني سويف من تحرير أكثر من 100 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 30 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 15محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 9 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و9محاضر لعدم لعدم صرف بون للمواطنين، و6 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، بجانب 2 محضر للتصرف في 55 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، و 7 محاضر لعدم وجود ميزان معتمد.