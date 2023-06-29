حمله تموينية مكبرة لضبط الأسواق بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامه لمحاربة الغش والتدليس والمغالاه فى الاسعار

حيث قامت مديرية التموين برئاسةالمحاسب علي الغزاوي وكيل الوزاره بحملة مشتركة مع الطب البيطرى والمراقبة الصحية وبإشراف مباشر من هيئة الرقابة الاداريه بحملة موسعة على المطاعم والكافيهات بنطاق مدينة رأس البر بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك والاستعداد لبداية المصيف

حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد ١٦ محضر تموينى بالإضافة إلى ١٥ محضر صحى وتم إعدام مصنعات لحوم وقطع دواجن متبله وبسطرمه تقدر بكمية ١٢٥ كجم بعدد ١١مطعم لعدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف على ذمة المحاضر الخاصه بها

ومازالت الحملة مستمره بنطاق المدينة لحماية المستهلك

وفي ذات السياق تم ضبط ٣محاضر تصرف وتجميع دقيق مدعم فى غير الغرض بكمية ٣٢شيكاره مع عدد ٤محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية