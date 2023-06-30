عاجل
ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصه في حفلة موسيقية
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصه في حفلة موسيقية

ماكرون وزوجته
ماكرون وزوجته

أثار الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، غضب مواطنيه، بعد ظهوره في مقاطع فيديو تُوثق حضوره مع زوجته، في حفلة موسيقية تزامنت مع التوترات والاحتجاجات التي شهدتها باريس.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم الجمعة، تسبب هذا الفيديو بانتقادات لاذعة من سياسيين مُعارضين للرئيس الفرنسي.

txt

احتجاجات فرنسا تُجبر ماكرون على مُغادرة القمة الأوروبية

txt

نائل المرزوقي.. قصة شاب عربي أشعلت وفاته فتيل الغضب الشعبي في فرنسا

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي:

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المُظاهرات المُشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيمًا لأنه أظهر "ثباتًا انفعاليًا" سيُهدئ الشعب الفرنسي. 

رقص ماكرون

وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف على مدى ليلتين في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه تم اعتقال 150 شخصًا خلال مظاهرات تخللها أعمال عُنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو "نائل". 

وقطع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى بروكسيل بهدف حضور قمة الاتحاد الأوروبي، وعاد إلى فرنسا لحضور اجتماع حكومي حول الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

بدورها، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن رئيسة الحكومة تعليقها حول إمكانية فرض حالة الطوارئ بسبب الاحتجاجات، قائلة: "كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة لعودة استتباب الأمن في البلاد".

مواد متعلقة

نائل المرزوقي.. قصة شاب عربي أشعلت وفاته فتيل الغضب الشعبي في فرنسا

فرنسا تشتعل والحكومة تدرس فرض حالة الطوارئ

احتجاجات فرنسا تُجبر ماكرون على مُغادرة القمة الأوروبية

الجزائر تصدر بيانًا ضد فرنسا بعد وفاة أحد مواطنيها على يد شرطي

فرنسا تدفع بـ 40 ألف شرطي للسيطرة على أعمال العنف .. فيديو

أعمال الشغب تتواصل في فرنسا بعد إنهاء حياة مُراهق على يد الشرطة

شوارع فرنسا تشتعل بعد وفاة شاب جزائري على يد شرطي (فيديو)

مواجهات بين الشرطة والشعب في فرنسا بعد مقتل مراهق (شاهد)

الجريدة الورقية