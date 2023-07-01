استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية 2023

منذ عودة وزارة الهجرة بقرار رئاسي في الـ19 من سبتمبر لعام 2015م، ووضعت الوزارة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية على أجندة أولوياتها، حيث نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة.

كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت حملة «قبل ما تهاجر فكر وشاور» لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016.

"مراكب النجاة" مواجهة الهجرة غير الشرعية

واستكمالا لجهود الدولة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية ، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مبادرة "مراكب النجاة" في الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم في ديسمبر 2019، وجاء تكليفه لوزارة الهجرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل هذه المبادرة؛ المعنية بالتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

أعدت الوزارة خطة عمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، شملت توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والشراكة مع المنظمات الدولية؛ لنشر التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وإبراز جهود الدولة في توفير فرص عمل وإيجاد بدائل للحد من هذه الظاهرة.

وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية

وجاء تنفيذ المبادرة من خلال إجراء زيارات ميدانية للمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وعددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية، وبدأ الزيارات بمحافظات الفيوم، والبحيرة، والغربية، وكذلك المنيا التقت خلالها وزيرة الهجرة بـ 25 ألف فرد من خلال اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات استهدفت فيها التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

كما تمت زيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات لدعم أصحاب الحرف بها، وتم الاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع.

افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج

وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تم افتتاح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والذي يستهدف عرض فرص العمل المتاحة في السوق الألماني، وإدماج العائدين من الخارج في المجتمع المصري اقتصاديًا واجتماعيًا، منوهة إلى أنه جار تجهيز مقر المركز وكافة برامج العمل والموقع الإلكتروني للمركز.

وأطلقت وزارة الهجرة وبرنامج الأغذية العالمي منصة التعليم الإلكتروني "بداية ديجيتال" في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى زيادة الوعي حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفر المنصة الجديدة دورات تدريب مهنية لبناء مهارات الشباب المصري والعمال المصريين العائدين من الخارج الذين فقدوا وظائفهم مؤخرًا بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19).

استكمال جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين، وتطوير آليات التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبناء على ما تم من تعاون مسبق بما يخدم شبابنا بالخارج، والشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التي يتم تنفيذها، كما التقت وزير القوى العاملة لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة، حيث تم بحث التنسيق لتوعية العمالة المصرية بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير تدريب مهني بالقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة".

كما تعاونت مع وزارة الإسكان لإعلان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتدريب 675 شابا من 4 محافظات بمراكز تدريب "المركزي للتعمير" و"القابضة للمياه والصرف"، وفتح المرحلة الثانية للتدريب خلال أيام.

استراتيجية وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

واستقبلت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث استعرضت السفيرة سها جندي، استراتيجية وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، فإن الوزارة تعتزم التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحري، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

المركز المصري الألماني

لم تتأخر السفيرة سها جندي عن استكمال جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، فاستقبلت السفير الأسترالي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في المركز المصري الألماني، مقترحة بتصميم نموذج مشابه يتعاون فيه الجانبين المصري والأسترالي، كما أعلنت إدراج مجموعة جديدة -مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة- في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامجTHAMM.، وأعلنت الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل لفرص تدريب مهني في ألمانيا، في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء، لتوفير فرص للشباب.

التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة

كما ناقشت وزيرة الهجرة، لتعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة، والتعاون للتوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، خلال لقائها إيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة في مصر، والاتفاق على تنظيم اجتماع موسع مع منظمة الأمم المتحدة بكافة برامجها؛ لبحث أشكال وأوجه التعاون الخاصة بموضوعات الهجرة سواء الهجرة النظامية أو غير النظامية بمشاركة وزارة الخارجية في إطار التنسيق والتكامل بصدد الرؤى المطروحة، وتناول اللقاء سبل توسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والذي يعد ثمرة للتعاون الدولي الناجح بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz

كما إنه بالتعاون بين وزارة الهجرة و, تم إدراج إجمالي 86 شخصا من المجموعات المتدربة في آلية التنقل للعمل والتدريب في ألمانيا حيث يتم تأهيلهم من خلال البرنامج وإعدادهم قبل المغادرة وقد سافر حتى الآن 14 متدربا و 2 من العمالة الماهرة إلى ألمانيا بعد انتهاء فترة إعدادهم، كما تم انضمام مجموعة مكونة من 60 متدربا مصريا للتدريب في ألمانيا من أجل التوظيف في مجالات الفندقة والضيافة والخبازة والبناء والتدفئة وتكييفات الهواء.