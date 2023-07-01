إصابة 11 شخصًا في حادث سير بالمنيا

تعرض 11 شخصًا للإصابة، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربى، بالقرب من مركز أبوقرقاص بالمنيا.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل جنوب مدخل أبوقرقاص على الطريق الصحراوى الغربى، إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من مني محمد جمال، 29 سنة، نجوي احمد محمد، 38 سنة، صابرين شعبان رزق ، 16 سنة، فاطمة عمار محمد، 50 سنة، مني محمد حجازي، 28 سنة، محمد يوسف علي ، 16 سنة، محمود علاء فاروق، 25 سنة، ويوسف محمد رجب، 16 سنة، احمد خلف محمد، 16 سنة، مقيمون جميعا بمركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج، وتم التحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

حادث سير يتسبب في إصابة 5 بسوهاج

وفي سياقٍ مُتصل، شهد طريق أسيوط سوهاج، بناحية قرية الشعارنة، وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو، عقب إختلال عجلة القيادة بيد سائق السيارة الميكروباص، نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج الجامعى يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة ومتفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص وعربة كارو تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج نتج عن التصادم إصابة 5 تبين أنهم أحمد . م . خ 36 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة أمين . م . أ 20 سنة بإشتباه كسر بالساق اليمنى، وإصابة كريم . م . أ 10 سنوات بجرح قطعى بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ، وإصابة إسلام . س . ع 19 سنة بإشتباه كسر بالقدم اليمنى، وإصابة محمد . أ . خ 10 سنوات بجرح قطعى بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم.

تم الدفع بالمعدات اللازمة وتم رفع أثار الحادث من على الطريق عقب توقفه جزئيا تم إخطار الجهات المعنية لإجراء شئونها قانونا في الواقعة.