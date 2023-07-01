إنتر ميلان يضم الفرنسي الدولي تورام في انتقال حر

تعاقد نادي إنتر ميلان ،مع المهاجم الدولي الفرنسي ماركوس تورام في صفقة انتقال حر، بعدما انتهى عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وقال النادي الإيطالي في بيان يوم السبت :ماركوس تورام ركض دائما بسرعة لتحقيق أهدافه والتغلب على كل العقبات.

مضيفا أن قصته مرتبطة ارتباطا وثيقا بقصة إنتر في أكتوبر 2020، عندما ظهر تورام لأول مرة في دوري أبطال أوروبا في سان سيرو ضد النيراتزوري".

وقال المهاجم الدولي صاحب رصيد 10 مباريات دولية ونجل المدافع الدولي السابق لبارما ويوفنتوس الإيطاليين وبطل العالم 1998 ليليان تورام، على حسابه على إنستجرام إنه وقَّع عقدا لمدة خمس سنوات، فيما أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه سيتقاضى 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

كان المهاجم البالغ من العمر 26 عاما وصاحب 13 هدفا في الدوري الألماني الموسم الماضي والوصيف في كأس العالم مع منتخب بلاده، مرشحا الى الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان، لكنه رفض بطل الدوري الفرنسي وقرر الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان وصيف بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا العام.

وقالت وسائل الإعلام الإيطالية أن تورام رفض أيضًا عرضا للقطب الثاني لمدينة ميلان، إيه سي ميلان حيث كان من الممكن أن ينضم إلى كوكبة من اللاعبين الفرنسيين أوليفييه جيرو، ثيو هرنانديز، بيار كالولو، مايك مينيان.

وسيكون إنتر رابع فريق في المسيرة الاحترافية لماركوس بعد سوشو (2015-2017) وجانجان (2017-2019) الفرنسيين وبوروسيا مونشنجلادباخ (2019-2023).

ويشكل تورام الذي تحول تدريجياً إلى قلب هجوم بعدما لعب لفترة طويلة كجناح، ثنائياً هجومياً إلى جانب بطل العالم الأرجنتيني لوتارو مارتينيس، بعد رحيل المخضرم البوسني إدين دجيكو المنتقل إلى فنربهتشه التركي.