إفتتاح مسجد الرحمة بدمياط بعد الإنتهاء من أعمال التجديد

أنابت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد بإفتتاح مسجد الرحمة بعزبة غرس الدين بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد والذى شهد أعمال صيانة وترميم خلال الفترة الأخيرة

بحضور النائب أحمد البلشى عضو مجلس الشيوخ وفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الاوقاف و الدكتور محمد ليلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وعدد من قيادات مديرية الاوقاف ووسط تواجد كبير من الاهالى

هذا وقد تم استهلال الافتتاح بتلاوة آيات قرآنية مباركة تلاها قارئ إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصرى ونقيب القراء بدمياط

كما ألقى الشيخ محمد سلامة خطبة جاءت تحت عنوان ركائز الأمن المجتمعى تحدث خلالها حول فضل الأمن والأمان فى الإسلام ووسائل تحقيق الأمن المجتمعى وضرورة الالتفاف حول القيادة الحكيمة التى تسير بالدولة إلى بر الأمان كى تتحقق كافة محاور الأمن المجتمعى الذى يساهم فى نهضة الأمة وبناء الأوطان واختتم الخطبة بالدعاء لمصر شعباً وقيادةً وجيشاً