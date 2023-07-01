عاجل
موعد أول مباراة لـ ميسي مع انتر ميامي في الدوري الامريكي الحيوانات تتجول في شوارع فرنسا بعد إطلاق سراحها (فيديو) الأرصاد: غدًا طقس حار رطب نهارًا
السبت 01 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

زيلينسكي يفرض عقوبات على أكثر من 190 شخصية من روسيا ودول أخرى

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

 وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مرسوم يفرض عقوبات على 193 شخصًا، معظمهم يحملون الجنسية الروسية، وكذلك ضد 291 شركة من روسيا ومن دول أخرى.

 

 وجاء في بيان تم نشره على موقع مكتب زيلينسكي: "تطبيق قرار مجلس الأمن والدفاع الأوكراني بتاريخ 1 يوليو 2023 حول فرض عقوبات اقتصادية شخصية".

  فرض العقوبات لمدة عشر سنوات وتتضمن تجميد الأصول:


 ويتم فرض العقوبات لمدة عشر سنوات وتتضمن تجميد الأصول، وتقييد العمليات التجارية (الوقف الكامل)، ومنع سحب رأس المال من أوكرانيا، وحظر نقل التكنولوجيا، والحقوق على الملكية الفكرية، وتعليق الوفاء بالالتزامات الاقتصادية والمالية، وحظر نقل تكنولوجيا حقوق الملكية الفكرية.

 ويلفت النظر، أن عقوبات زيلينسكي شملت شركة الطيران الجورجية Georgian Airways ومديرها العام تاماز غاياشفيلي.  

 ومن بين الشركات الروسية التي شملتها العقوبات، هناك مكتب التصاميم "توباز" ومصنع "غاز" إنتاج السيارات، ومصنع روستوف للبصريات والميكانيكية، وشركة "أفيا ريمونت"، وتشمل قائمة العقوبات مصافي نفط تابعة لشركتي "لوك أويل" و"غاز بروم نفط".

مواد متعلقة

روسيا: نشر أسلحة نووية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي
الجريدة الورقية