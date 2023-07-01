قصور الثقافة تطلق احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو بالمحافظات

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعالياتها الفنية والثقافية، بالعديد من المحافظات المصرية، أمس الجمعة، احتفالا بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، والتي تقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

يأتى ذلك ضمن برنامج شامل لوزارة الثقافة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية التي صححت مسار الوطن؛ حيث انطلقت فعاليات الهيئة بالأقاليم الثقافية والفروع التابعة لها، وذلك بقصور الثقافة والشواطئ والساحات والحدائق وبالتعاون مع الشباب والرياضة في مراكز الشباب والأندية الرياضية، وشهدت تفاعل الآلاف من أبناء هذه المحافظات.

المخرج هشام عطوة

فعاليات قصور الثقافة

وانطلقت فعاليات قصور الثقافة في عدد من المحافظات بحضور المحافظين والقيادات التنفيذية ونواب الشعب، حيث قدمت فعاليات بمحافظة جنوب سيناء بمدينة الطور بمسرح مقصد العائلة، ومسرح السلام بشرم الشيخ، ومسرح النادي الاجتماعي بنويبع، وبيوت ثقافة دهب وأبو زنيمة ومكتبة رأس سدر.

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

وفي شمال سيناء بقصر ثقافة العريش والشيخ زويد وبيت ثقافة قاطية،

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

وانطلقت بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023 وذلك بحديقة 30 يونيو بالخارجة.

التنورة ضمن فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

ونادي ملوي الرياضي بالمنيا، وفي شاطئ السوايسة بالسويس، ومركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية، والحديقة المركزية بدمياط الجديدة.

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

وساحة أبو الحجاج بالأقصر، ومسرح فوزي فوزي بأسوان، ونادي الشرطة ببني سويف، وبيت ثقافة تمي الأمديد بالدقهلية، وبيت ثقافة المتانيا بالجيزة، وقصر ثقافة أسيوط، وقصر ثقافة الشاطبي والأنفوشي وبرج العرب بالإسكندرية، والنادي الاجتماعي بمطروح.

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

وقصر الزقازيق بالشرقية، والمركز الثقافي بكفر الشيخ، وتستكمل الأنشطة بالمحافظات تباعا حيث تستمر فعاليات الاحتفال المكثفة على مدار أربعة أيام وحتى الثالث من يوليو.

تفاعل جماهيرى كبير في فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

يشارك في الفعاليات العديد من فناني وأبناء الهيئة وموهوبيها ومبدعيها، وتتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى العربية والإنشاد الديني والفنون التلقائية والآلات الشعبية والكورال وفرق المواهب، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تعبر عن التراث والثراء الثقافي والفني للمحافظات المصرية، وتدعم روح الولاء والانتماء الوطني.

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

بخلاف المحاضرات التوعوية والأمسيات الشعرية والندوات التثقيفية وورش الحكي التي تقدم الدروس والعبر من واقع بطولات شهداء مصر، وقصص مصابيها وشعبها العاشق للحرية، كما نظمت معارض الكتب والحرف اليدوية والفنون وغيرها من الفعاليات، التي تعبر في مجملها عن الاعتزاز بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، والتعريف بالمكتسبات التي حققتها.

التنورة ملك الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو

احتفالات عيد الأضحى المبارك

يشار إلى أن الاحتفالات بالذكرى العاشرة للثورة تأتي بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، والتي تقدم الهيئة خلاله أفلام موسم العيد بالقاهرة والمحافظات بأسعار مخفضة ضمن مشروع "سينما الشعب"، بهدف تحقيق مبدأ العدالة الثقافية وعودة الجمهور إلى قاعات العرض السينمائي.

فعاليات قصور الثقافة احتفالاً بذكرى ثورة 30 يونيو

إضافة إلى عرض عدد من الأفلام الوثائقية، قبل الفيلم الرئيسي لتعزيز قيم الهوية والانتماء ونشر الوعي بين المواطنين، وكذلك الفعاليات المقدمة لأبناء مدن وأحياء الإسكان بديل العشوائيات في إطار برامج بناء الإنسان، وعروض الموسم المسرحي للطفل بعدة محافظات، وغيرها من الفعاليات، حيث تكثف الهيئة أنشطتها وفعالياتها للوصول بالمنتج الثقافي لجميع أبناء الوطن.