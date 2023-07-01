السبت 01 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تعرف على إيرادات فيلم تاج في السينما

فيلم تاج
فيلم تاج

حصد فيلم تاج بطولة النجم تامر حسني، أمس، الجمعة، إيرادات بلغت 5 ملايين و724 ألفًا و64 جنيهًا فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ليصل إجمالي ما حققه العمل خلال 3 أيام 14 مليونًا و934 ألفًا و959 جنيهًا.

 

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

 

وتدور أحداث الفيلم حول تتبع احياة التوأم تاج وهارون، اللذان يمران بالكثير من الأزمات، ومع امتلاكهما لقدرات خارقة، تتسبب في وقوع الكثير من المفارقات لهما.

 

آخر أعمال الفنان تامر حسني

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم "بحبك"، الذى عُرض فى موسم عيد الأضحى 2022،  بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، هدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، سمر محمد متولى، عاليا راشد، شهد الشاطر وآخرين.

 

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