عاجل
ماكرون يُثير غضب الفرنسيين بعد رقصه في حفلة موسيقية
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

مورينيو يرفض عرضًا خياليًّا من الدوري السعودي لهذا السبب

مورينيو
مورينيو

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عرضًا خياليًا لتولي مهمة القيادة الفنية لأحد الفرق الكبرى بـ الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.

 أكدت التقارير صحفية سعودية صادرة اليوم أن العرض الذي حصل عليه المدرب البرتغالي بلغت قيمته 105 ملايين دولار لمدة 3 أعوام.

txt

جوزيه مورينيو.. سبب رفض تدريب الهلال السعودي

txt

إيقاف مورينيو 4 مباريات بسبب أحداث نهائى الدوري الأوروبي

 أشارت التقارير إلى أن مورينيو رفض العرض رغم قوته، وأرجعت السبب إلى أن المدرب يُريد أن يَفي بوعده والحفاظ على كلمته لـ فريق ولاعبي روما بالاستمرار معهم لاستكمال مسيرة النجاح في الفترة المقبلة.

فيرمينيو ينضم للأهلي السعودي:

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

 أكد فابريزيو رومان المتخصص في انتقالات اللاعبين أن فيرمينو أتم الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية كافة.

 أَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

 حال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

جدير بالذكر أن دومينيك سوبوسلاي مهاجم لايبزج الألماني أصبح على أعتاب الانتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضًا لرحيل البرازيلي فيرمينو.

الجريدة الورقية