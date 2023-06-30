مورينيو يرفض عرضًا خياليًّا من الدوري السعودي لهذا السبب

رفض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما الإيطالي عرضًا خياليًا لتولي مهمة القيادة الفنية لأحد الفرق الكبرى بـ الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الحالية.

أكدت التقارير صحفية سعودية صادرة اليوم أن العرض الذي حصل عليه المدرب البرتغالي بلغت قيمته 105 ملايين دولار لمدة 3 أعوام.

أشارت التقارير إلى أن مورينيو رفض العرض رغم قوته، وأرجعت السبب إلى أن المدرب يُريد أن يَفي بوعده والحفاظ على كلمته لـ فريق ولاعبي روما بالاستمرار معهم لاستكمال مسيرة النجاح في الفترة المقبلة.

فيرمينيو ينضم للأهلي السعودي:

أتم نادي أهلي جدة السعودي صفقة ضم اللاعب البرازيلي روبيرت فيرمينو نجم ليفربول السابق، بعد أن توصل الطرفان لاتفاق، وسيكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

أكد فابريزيو رومان المتخصص في انتقالات اللاعبين أن فيرمينو أتم الاتفاق على تفاصيل التعاقد الشخصية كافة.

أَضاف رومانو أن عقد اللاعب البرازيلي فيرمينو سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

حال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

جدير بالذكر أن دومينيك سوبوسلاي مهاجم لايبزج الألماني أصبح على أعتاب الانتقال لليفربول خلال فترة الاتقالات الصيفية الجارية، وذلك تعويضًا لرحيل البرازيلي فيرمينو.