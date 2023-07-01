الدوري المصري.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود

الدوري المصري، يتقابل فريقا الاتحاد السكندرى وحرس الحدود مساء اليوم، على استاد المكس بالاسكندرية فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدورى المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري و حرس الحدود

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري و حرس الحدود مساء اليوم على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة، فى المواجهة التى تجمعهما على استاد المكس بالاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الـ 32 من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.

موعد مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود

وتنطلق صافرة مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود على استاد المكس بالاسكندرية اليوم فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

موقف الفريقين

ويلعب فريق نادى الاتحاد السكندرى مباراة اليوم محتلا المركز الثامن، برصيد 41 نقطة، محصلة الفوز فى 12 مباراة، والتعادل فى 5 مواجهات، بينما تلقى الهزيمه فى 13 لقاء، وسجل لاعبو الفريق 33 هدفا.

ترتيب هدافي الدوري المصري

مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 14 هدفًا

محمد حمدي زكي لاعب أسوان 12 هدفًا

أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة 10 أهداف

أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك 10 أهداف

محمد شريف لاعب الأهلي 9 أهداف

جون أوكلي لاعب المقاولون 9 أهداف

سمير فكري لاعب الداخلية 9 أهداف

فاخري لاكاي لاعب بيراميدز 9 أهداف

محمد الشامي لاعب الإسماعيلي 9 أهداف

أحمد أمين أوفا لاعب إنبي 9 أهداف

رزقي حمرون لاعب فاركو 8 أهداف

رفيق كابو لاعب إنبي 8 أهداف

كريم بامبو لاعب البنك الأهلي 8 أهداف

أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا 8 أهداف

جريندو لاعب المصري 8 أهداف

مصطفي فتحي لاعب بيراميدز 8 أهداف

بنيامين بواتينج لاعب سموحة 7 أهداف

حسام حسن لاعب سموحة 7 أهداف

رمضان صبحي لاعب بيراميدز 7 أهداف

فراس شواط لاعب الإسماعيلي 7 أهداف

سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك 7 أهداف

مروان حمدي لاعب المصري 6 أهداف

كريم طارق لاعب الجيش 6 أهداف

مروان محسن لاعب فيوتشر 6 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 6 أهداف

مصطفى زيكو لاعب حرس الحدود 6 أهداف

جوزيف أوشايا لاعب المقاولون 6 أهداف

علي معلول لاعب الأهلي 6 أهداف

أحمد عبد القادر لاعب الأهلي 6 أهداف