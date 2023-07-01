السبت 01/يوليو/2023 - 09:33 ص 7/1/2023 9:33:01 AM

هناك حجج قوية مفادها أن تمرد بريجوزين المسلح أضعف فلاديمير بوتين. لأول مرة منذ 23 عامًا، استيقظ العديد من الروس صباح يوم السبت متسائلين عما إذا كان رئيسهم لا يزال فى السلطة. بعد ذلك، بعد ساعات من إعلان بوتين أنه سيتم معاقبة الخونة، تم إسقاط التهم الموجهة إلى بريجوزين، ورجاله المسلحين، الذين يُزعم أنهم أسقطوا طائرة نقل وطائرتى هليكوبتر على الأقل.

تم كسر عقد بوتين غير المعلن مع الشعب الروسى هو أنه مقابل الحريات الديمقراطية يمنحهم الاستقرار والأمن.. تشير حقيقة أن بريجوزين لا يزال على قيد الحياة إلى أن كل ما يسيطر عليه بوتين مدمر للغاية، ومحمى بشكل جيد من قبل حلفاء غير مرئيين، مما يجعل السماح له بالعيش أكثر أمانًا؛ على الأقل فى الوقت الحالى.

فى الأيام التى سبقت تمرد فاجنر، ضاعف بريجوزين خناقه ضد مؤسسة الدفاع، لكنه كان حريصًا على تجنيب بوتين. بعد خطاب الرئيس إلى الأمة، والذى نزل فيه بحزم إلى جانب الجيش. يشير هذا إلى أنه حتى اللحظة الأخيرة لم يكن بريجوزين متأكدًا من الذى سيلجأ إليه بوتين. كان بريجوزين يتوقع دعمًا سياسيًا من القمة. لم يتحقق هذا أبدًا، سواء من السياسيين أو كبار ضباط الجيش. هذه هزيمة لبريجوزين. علاوة على ذلك، يخرج بوتين أقوى على المدى القصير.

لكنَّ هناك عاملين سيتعين على بوتين مواجهتهما إذا أراد تعزيز هذا الانتصار الصغير، يجب التعامل مع الانقسامات داخل النظام التى كشف عنها هذا التمرد من خلال تشديد القمع والسيطرة على وسائل الإعلام. إيجاد كبش فداء من شأنه أن يختتم الأمور بشكل جيد. سيحتاج أيضًا إلى الإدارة رجال بريجوزين البالغ عددهم 25000، الذين كانوا مستعدين للسير ضد الجيش النظامي.

أضف إلى هؤلاء ما يقرب من 32000 جندى سابق من فاجنر تم تسريحهم والذين تم وضعهم على أهبة الاستعداد من خلال شبكات بريجوزين عندما بدأ التمرد، ويتعين على الدولة الروسية الآن التعامل مع ما يقرب من 60 ألف رجل غاضب من ذوى الخبرة القتالية، بعضهم لا يزال مسلحًا ومعظمهم ممن لديهم خلفيات جنائية، وخاصة أولئك الذين يشعرون بالخيانة من قبل بريجوزين.

مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن بريجوزين لا يزال على قيد الحياة تشير إلى أنه لا يزال لديه دور يلعبه. فى بيلاروسيا، سيكون بعيدًا عن طريق بوتين بأمان ولكنه قريب بما يكفى ليكون مفيدًا. إلى جانب أن ألكسندر لوكاشينكو، الديكتاتور البيلاروسى، قد لعب دورًا مهمًا فى الصفقة المبرمة بين بريجوزين وبوتين.

هناك معلومات مؤكدة أن أليكسى ديومين، حاكم إقليم تولا حيث توقف جيش بريجوزين، ونيكولاى باتروشيف، الرئيس القوى لمجلس الأمن الروسى، كانا المفاوضين الرئيسيين. ديومين هو حارس شخصى سابق لبوتين وينظر إليه الكثيرون على أنه خليفة محتمل لبوتين الذى يجسد الولاء والشباب والدم الطازج.

فى حين أن التمرد الناجح كان سيخدم أوكرانيا، على الأقل على المدى القصير، فمن المرجح الآن أن بوتين سوف يجدد الهجمات بمزيد من الشدة.