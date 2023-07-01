كاسترو يوافق على تدريب النصر السعودي

وافق المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق بوتوفاجو البرازيلي، على تدريب فريق النصر السعودي بداية من الموسم المقبل 2023 – 2024.

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يبحث العالمي عن مدرب جديد يقود الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب رودي جارسيا الذي رحل بسبب سوء النتائج، وتولى من بعده المدرب دينكو المدير الفني لفريق الشباب بالعالمي بشكل مؤقت.

كاسترو يوافق على تدريب النصر

وأبدى المدرب البرتغالي لويس كاسترو موافقته على تدريب العالمي، بعدما طالب بفسخ عقده مع الفريق البرازيلي عقب نهاية الموسم المنقضي، لرغبته في خوض تجربه جديده بداية من الموسم المقبل وبسبب العرض المغري من أصفر الرياض.

من المقرر أن يتولي المدرب البرتغالي المهمة الفنية لفريق النصر لمدة موسمين، وينتهي تعاقده بنهاية موسم 2024-2025، على أن يحصل لويس كاسترو على راتب سنوي قدره 6 مليون يورو.

رونالدو سببًا في موافقة كاسترو على عرض النصر

أكدت تقارير أن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر له دور كبير في اقناع المدرب البرتغالي البالغ من العمر 61 عاماً، بقوبل عرض العالمي، وهو حلقة الوصل بين النادي ومواطنه من أجل تسهيل مراحل التفاوض بين الطرفين.

أشارت التقارير البرتغالية إلى وجود علاقة صداقة قوية بين رونالدو ولويس كاسترو والتي ترجع لعدة سنوات سابقة، بالرغم من عدم عمل الثنائي معاً في أي فريق من قبل، وقد امتدح رونالدو مدرب العالمي الجديد أمام إدارة النصر بسبب امتلاكه الإمكانيات والقدرات الفنية الهائلة من جانب، بالإضافة إلى الجهاز الفني الجيد الذي يتعامل معه.

أكدت تقارير أن نادي النصر حسم بالفعل صفقة اللاعب الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش نجم فريق انتر ميلان الإيطالي، وتتجه الإدارة لحسم صفقة اللاعب سيكو فوفان نجم وسط فريق لانس الفرنسي، و لم يحسم الفريق أي صفقة حتى الآن في انتقالات يونيو الجاري.

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نجحت أندية الدوري السعودي في التعاقد مع عدة لاعبين سوبر من الدوريات الأوروبية في مقدمتهم النصر الذي حسم صفقة كريستيانو رونالدو في يناير الماضي، ونجح الاتحاد في التعاقد مع كريم بنزيما ونجولو كانتي في يونيو الجاري، وفي الأخير نادي الهلال بضم روبن نيفيز، عقب نادي الشباب الذي تعاقد مع إيفر بانيجا.