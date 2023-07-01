بيجو تطرح 2008 الجديدة.. التفاصيل والمواصفات

طرحت عملاق صناعة السيارات الفرنسية بيجو الجيل الجديد من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات 2008.

وبحسب الشركة الفرنسية فإن السيارة الجديدة بيجو 2008 تتميز من خلال الرتوش التصميمية على المقدمة والتحديثات على المقصورة الداخلية وباقة الألوان الجديدة وكاميرة القيادة الحديثة وشاشة لنظام الملتيميديا وللتحكم في وظائف كالمكيف قياس 10 بوصة.

وأكدت بيجو الفرنسية أن نظام الملتيمديا في السيارة 2008 الجديدة يتمتع بخاصية دمج الهواتف الذكية عبر MirrorLink وAndroid Auto وApple CarPlay ، فضلا عن دعم وظيفة التحديث عبر الأثير، والعديد من منافذ USB.

وتعتمد السيارة بيجو 2008 الفرنسية الجديدة التي تسع 434 لترا، على باقة من الأنظمة المساعدة مثل محذر مغادرة حارة السير ونظام الحفاظ على حارة السير والنظام المتوائم للحفاظ على مسافة الأمان ووظيفة Stop-&-Go.

السيارة بيجو 2008 الجديدة بنسخ كهربائية وهجينة وبنزين وديزل

ويتوافر في السيارة بيجو 2008 الفرنسية الجديدة مجموعة من محركات البنزين والديزل والنسخة الكهربائية لتغطية نطاق القوة الممتد بين 100 حصان و160 حصان.

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ويولد محرك النسخة الكهربائية من السيارة بيجو E-2008 قوة 160 حصان. وتصل النسخة الكهربائية إلى مدى السير 406 كلم، بفضل البطارية سعة 54 كيلووات ساعة.

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ومن المتوقع انضمام نسخة جديدة لبرنامج دفع السيارة بيجو 2008 الفرنسية الجديدة بنظام الدفع الهجين المعتدل 48 فولت، والتي تتميز بتقليل معدل الاستهلاك بمقدار 15٪.

كانت بيجو في مصر

كانت شركة مانسكو أوتوموتويف، وكيل علامة بيجو في مصر، اليوم، شبكة موزعيها بأحدث قائمة لـ " أسعار سيارات بيجو" الفرنسية موديل 2023 في السوق المحلية.

وفقاً لقائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف، فإن أسعار سيارات بيجو موديل 2023 شهدت زيادات سعرية جديدة.

تشمل قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف طرازات 301، و508، و2008، و3008، و5008.

وتنشر بوابة الوفد الإلكترونية، قائمة أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف في مصر، والتي يتم العمل بها بدايةً من اليوم 1 يونيه.

أسعار سيارات بيجو موديل 2023 الصادرة عن شركة مانسكو أوتوموتويف

أسعار بيجو

مواصفات السيارة بيجو 301

وتعد السيارة بيجو 301 السيدان هي أرخص سيارات العلامة الفرنسية في مصر، وتعتمد السيارة بيجو 301 السيدان على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 حصان، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة فإن السيارة بيجو 301 السيدان تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.