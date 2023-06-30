ميرنا نور الدين في شهر العسل بمايوه أحمر (صور)

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين علي مشاركة متابعيها ببعض اللقطات أثناء استمتاعها بشهر العسل مع زوجها مدرب الجيم عمر عطيه، وخطفت الأنظار بجمالها الطبيعي وأنوثتها.

ميرنا نور الدين وزوجها

وبدت ميرنا بمايوه مكشوف الأكتاف والصدر باللون الأحمر الجريء، وإرتدت عليه كاش مايوه باللون الأبيض الفضفاض، بشق من الصدر و مثبت بحبل حول الرقبة، وتزينت بساعة ذكية كبيرة الحجم وخاتم الزواج.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت ميرنا تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلي على ظهرها بتصفيفة الويفي، وثبتت قصتها على أحد الجانبين؛ لتضيف لمسه أنثوية جذابة.

الفنانة ميرنا نور الدين

ووضعت ميرنا نور الدين مكياجًا بسيط يبرز جمال ملامحها، فزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، واختار أحمر شفاه بلون الشفاه الطبيعي، ولم يظهر مكياج العين، حيث إرتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم باللون الأسود.

ميرنا نور الدين وزوجها

من هو عمر عطية زوج ميرنا نور الدين؟

ـ عمر عطية هو مصري الأصل وأمريكي الجنسية.

ـ وهو شاب خارج الوسط الفني.

ـ يعمل مدرب جيم وشريك في إحدى الصالات الرياضية.

ـ وهو مدربها الخاص في الجيم التي كانت تتدرب فيه.

ميرنا نور الدين وزوجها

حفل زفاف ميرنا نور الدين

حضر حفل زفاف ميرنا نور الدين عدد كبير من النجوم أبرزهم، صلاح عبد الله، لقاء سويدان، بسمة بوسيل، أوس أوس، علي ربيع، الكاتبة إنجي علاء وزوجها يوسف الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وظهرت ميرنا في حفل زفافها بإطلالة ملائكية، وفستان بسيط غير منفوش، وشعر منسدل على الكتفين، مع مكياج هادئ وبسيط.

اخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت ميرنا نور الدين في فيلم بعد الشر بطولة الفنان علي ربيع، وعرض العمل في شهر أبريل الماضي، وضم عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم، أوس أوس، سليمان عيد، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.

مشاركة ميرنا نور الدين في رمضان 2024

تشارك ميرنا نور الدين في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتأجل العمل من رمضان 2023؛ بسبب تكلفته الإنتاجية وتصويره في أكثر من بلد.