ميرنا نور الدين تشارك جمهورها لقطات من شهر العسل| الأخضر يبرز جمالها

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين بداية الشهر الجاري بحفل زفافها من شاب خارج الوسط الفني، وشاركت متابعيها بعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام أثناء قضائها شهر العسل.

الفنانة ميرنا نور الدين

وبدت ميرنا نور الدين بإطلالة كاجوال أنيقة، فارتدت توب كت باللون الأخضر، وتزينت بإكسسوارات رقيقة تضمت سلسلة ذهبية رفيعة، وساعة باللون الفضي، بالإضافة لنظارة شمسية كبيرة الحجم.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميرنا نور الدين تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على ظهرها بصيحة الويفي الناعم، بالإضافة لقصة تنسدل على الجانبين، وزينته بسكارف متعدد الألوان، فضم اللون الأصفر والأخضر والوردي والبني.

الفنانة ميرنا نور الدين

ووضعت ميرنا نور الدين مكياجًا يتماشى مع لون بشرتها، فاعتمدت الرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين، بالإضافة لظلال العين بدرجة النود الفاتح، واختارت أحمر شفاه بسيط وهاديء يتماشى مع لون بشرتها القمحية، فإعتمدته باللون النود.

ميرنا نور الدين وزوجها

حفل زفاف ميرنا نور الدين

حضر حفل زفاف ميرنا نور الدين عدد كبير من النجوم أبرزهم، صلاح عبد الله، لقاء سويدان، بسمة بوسيل، أوس أوس، علي ربيع، الكاتبة إنجي علاء وزوجها يوسف الشريف، وغيرهم من الفنانين.

وظهرت ميرنا في حفل زفافها بإطلالة ملائكية، وفستان بسيط غير منفوش، وشعر منسدل على الكتفين، مع مكياج هادئ وبسيط.

ميرنا نور الدين وزوجها

من هو عمر عطية زوج ميرنا نور الدين؟

ـ عمر عطية هو مصري الأصل وأمريكي الجنسية.

ـ وهو شاب خارج الوسط الفني.

ـ يعمل مدرب جيم وشريك في إحدى الصالات الرياضية.

ـ وهو مدربها الخاص في الجيم التي كانت تتدرب فيه.

آخر أعمال ميرنا نور الدين

شاركت ميرنا نور الدين في فيلم بعد الشر بطولة الفنان علي ربيع، وعرض العمل في شهر أبريل الماضي، وضم عدد من نجوم الكوميديا أبرزهم، أوس أوس، سليمان عيد، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، رنا رئيس، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد عبد الوهاب.

مشاركة ميرنا نور الدين في رمضان 2024

تشارك ميرنا نور الدين في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين، ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريم عبد العزيز، أمير المصري، محمد علاء جاميكا، ميمي جمال، إسلام جمال، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي تشويقي، ويجسد كريم عبد العزيز شخصية حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وتأجل العمل من رمضان 2023؛ بسبب تكلفته الإنتاجية وتصويره في أكثر من بلد.