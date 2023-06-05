صلاح عبدالله عن زواج ميرنا نور الدين.."من فرحتي رقصت جامد"

هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنانة ميرنا نور الدين والتي احتفلت بزفافها يوم الجمعة الماضي على شاب خارج الوسط الفني، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء .

ونشر صلاح عبدالله، صورة رفقة ميرنا نور الدين من حفل زفافها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:" بنتي وحفيدتي، ومراتي، وزميلتي، الأولى في "عائلة الحاج نعمان" والتانية في "هوجان" والتالتة في "دايماً عامر".

وأضاف “عبدالله”:" ميرنا من أطيب وأجمل وأجدع بناتي في وسطنا ومن كتر حبي فيها وفرحتي بيها رقصت في فرحها.. رقصت جامد، ربنا يسعدك في حياتك الجديدة ياروحي ".

صلاح عبدالله مع ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تدخل "عش الزوجية"

ميرنا نور الدين، تدخل عش الزوجية، إذ احتفلت الجمعة الماضية، بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور عدد من نجوم الفن.

وتألقت الفنانة بفستان مختلف، ليس كفساتين العرائس المعهودة، إذ ارتدته من الستان والحرير الأبيض، بدون «جيبونة» وان شولدر، وله فتحة هوليود، وجاء نصف أبيض متداخل مع جزء ذهبي.

كما تألقت ميرنا نور الدين، بطرحة من التُل الأبيض، ومكياج ترابي هادئ كعادتها أبرز جمال ملامحها، مع الشعر المنسدل بتسريحة مختلفة مبتعدة عن التسريحات الكلاسيكية المعروفة.

وحرص على حضور حفل زفاف ميرنا نور الدين، الفنانة فريال يوسف، خالد جلال، لقاء سويدان، محمد مهران وزوجته، صلاح عبدالله، هبة مجدي، بسمة بوسيل، رامي صبري، هاجر الشرنوبي.

ميرنا نور الدين

وكانت ميرنا نور الدين، احتفلت بعقد قرانها منذ أيام على شاب من خارج الوسط الفني، في جو عائلى.

ونشرت صورة بصحبة زوجها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" وعلقت قائلة: "الحمد لله كتبنا الكتاب".

ميرنا نور الدين وزوجها

آخر أعمال ميرنا نور الدين

من ناحية أخرى، نجح فيلم "بعد الشر" بطولة النجم علي ربيع والفنانة ميرنا نور الدين أن يحقق إيرادات بلغت 14 مليون جينه بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية.

قصة بعد الشر:

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، إذ يجسد علي ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل الكثير من المواقف الكوميدية، وكشف الإعلان الدعائي الرسمي للفيلم عن استعداد علي ربيع للزواج من رنا رئيس، وبعد ذلك يدخل في قصة حب مع ميرنا نور الدين ويمر بالكثير من المواقف الكوميدية بسبب علاقته بالاثنين.

نبذة عن ميرنا نور الدين:

ممثلة مصرية، مواليد 23 إبريل 1990، درست في أمريكا، ومن ثم انتقلت إلى مصر وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، قدمت أول أدوارها مسلسل تحت السيطرة، شاركت في الكثير من الأعمال الفنية الأخرى من ضمنها: كوفيد 25.