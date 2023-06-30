واجهي الطقس الحار وحضري موهيتو بالليمون والنعناع المنعش

الموهيتو من المشروبات المنعشه التي عُرفت مؤخرًا ويحبها الجميع، ويعود إلي كوبا، وتُبنى فكرته على مشروب غازي وميكس من العصائر الطازجة اللذيذة، للحصول على مذاق لذيذ ومنعش، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرة لمواجهة حر الصيف.

موهيتو

طريقة عمل موهيتو بالليمون والنعناع

المقادير

- ورق نعناع : 15 ورقة

- السكر الأسمر : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : ربع كوب

- ثلج : حسب الرغبة (مجروش)

- مشروبات غازية : ثلاث أرباع الكوب (سفن آب)

- الليمون : حسب الرغبة (مقطّع شرائح)

موهيتو

طريقة التحضير

اهرسي في وعاء صغير النعناع مع السكر الأسمر وعصير الليمون حتى تفوح رائحة النعناع.

ضعي المزيج في كوب وأضيفي فوقه الثلج وبعض شرائح الليمون.

اسكبي السفن أب وقدّمي العصير مباشرةً على سفرتك.