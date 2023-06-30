تحقيقات في استحواذ Adobe على شركة Figma بقيمة 20 مليار دولار

ستكثف المملكة المتحدة تحقيقاتها في استحواذ Adobe على شركة Figma بقيمة 20 مليار دولار، أمام Adobe خمسة أيام لتهدئة منظم المنافسة في الدولة.

تعتزم هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) إجراء تحقيق متعمق في استحواذ Adobe على Figma، حسبما أعلنت الوكالة اليوم (عبر صحيفة وول ستريت جورنال). مستشهدة بمخاوف بشأن "تقليل المنافسة بشكل كبير" لبرامج تصميم الشاشة ، فإنها تخطط للانتقال إلى تحقيق "المرحلة الثانية".

ومع ذلك، فإنه يمنح الشركات خمسة أيام عمل "لتقديم مقترحات ملزمة قانونًا" لمعالجة المخاوف؛ إذا كان ردهم لا يرضي CMA، سيبدأ التحقيق.

أعلنت Adobe عن خططها العام الماضي لشراء منافستها الأصغر مقابل 20 مليار دولار.

كتبت وكالة المملكة المتحدة، التي رفضت مؤخرًا شراء شركة أكتيفيجن المقترح بقيمة 75 مليار دولار من شركة مايكروسوفت، اليوم "وجدت CMA أن فيجما قد أنشأت حصة كبيرة من السوق لبرامج تصميم الشاشة وأن Adobe تستثمر باستمرار في هذا القطاع وتنافسه".

وجدت CMA أن المنافسة بين Figma و Adobe قد دفعت الاستثمار في تحديث وتطوير برامج تصميم الشاشة، ويمكن خسارة هذا التنافس المهم إذا استمرت الصفقة."

ووصف فيجما بأنه "تهديد تنافسي ناشئ" لصانع Photoshop، معربًا عن مخاوفه بشأن انخفاض الابتكار الذي يمكن أن يأتي من قيام Adobe باستقطاب منافس مغرور. وقالت الوكالة إنها قلقة من أن الاستحواذ قد يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتقليل المنتجات المبتكرة.



سيكون شراء Adobe لشركة Figma ومقرها سان فرانسيسكو، والتي تأسست في عام 2012، أكبر عملية استحواذ على الإطلاق لشركة التصميم العملاقة البالغة من العمر 41 عامًا.

خلال 11 عامًا من Sigma في السوق، أثبتت نفسها كأداة شائعة للتصميم المستند إلى المتجهات.

يتخصص البرنامج المستند إلى السحابة في التعاون عن بُعد وهو منافس مباشر لمنتجات Adobe XD و Illustrator. في وقت الاستحواذ.

قالت Adobe إنها تريد جلب ميزات من مجموعة Creative Cloud الخاصة بها إلى البرنامج التعاوني مع دمج المزيد من ميزات Figma التي تركز على الفريق في منتجاتها الأساسية - مما يؤطرها بشكل متوقع على أنها فوز للعملاء.

وأضافت الشركة أنها "ملتزمة بشدة" بالحفاظ على شركة Figma مستقلة مع إصرارها على "عدم وجود خطة" لتغيير أسعارها - بما في ذلك المستوى المجاني.

قال سورتشا أوكارول، كبير مسؤولي CMA: "نحن قلقون من أن هذه الصفقة قد تخنق الابتكار وتؤدي إلى ارتفاع التكاليف للشركات التي تعتمد على أدوات Figma و Adobe الرقمية - حيث تتوقف عن التنافس لتزويد العملاء بمنتجات جديدة وأفضل".

أضاف: "ما لم تتمكن Adobe من طرح حلول قابلة للتطبيق لمخاوفنا في الأيام المقبلة، فسننتقل إلى تحقيق أكثر تعمقًا".