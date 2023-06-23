في عيد الأضحى حضري صينية ريش اللحم بدبس الرمان

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بقدوم عيد الأضحى المبارك الذي تعد له الأمهات اشهى الأصناف المزين باللحم لتقدم أفضل مذاق لافراد أسرتها.

ويحتل ريش اللحم مكانة خاصة بين باقي الأصناف الخاصة باللحم لمذاقها الذكي المفضل لدى الكبار والصغار.

وفي السطور التالية نقدم لكٍ وصفة شهية طيبة المذاق حضري صينية ريش اللحم بدبس الرمان بخطوات بسيطة.

المقادير

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- لحم الريش : 1 كيلو

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- البصل : 2 حبة (شرائح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ماء ساخن : ربع كوب

طريقة التحضير

لتحضير الصوص: اخلطي الماء، ودبس الرمان، والعسل في وعاء صغير جانبي، ثم أضيفي معجون الطماطم وحركي جيداً.

سخني الزيت النباتي في صينية واسعة على النار، وضعي ريش اللحم، واقليها على الجهتين حتى يتغير اللون إلى البني.

نكهي اللحم بالفلفل الأسود والملح.

أضيفي البصل الشرائح، والثوم المفروم، على اللحم في الصينية.

أضيفي مزيج الصوص على اللحم وصبي الماء الساخن.

قلبي اللحم بالصوص حتى يتوزع جيداً.

أدخلي صينية اللحم إلى الفرن لمدة 30 دقيقة.

قدمي اللحم ساخناً.