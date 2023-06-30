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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فيوتشر

تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فيوتشر التي تجمع الفريقين مساء الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني راحة لمجموعة من اللاعبين ممن خاضوا مباراة البنك الأهلي التي أقيمت أمس الخميس، وفاز بها الفريق بثلاثية نظيفة.

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وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، الذي بدأ بمجموعة من التدريبات البدنية قادها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، ضمن البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني.

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة تحت إشراف كولر، فيما خاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريبات مكثفة، حرص خلالها ميشيل يانكون مدرب الحراس، على تنفيذ العديد من الفقرات.

موعد مباراة الأهلي وفيوتشر :

ويستعد الأهلي لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب استاد السلام بالثامنة والنصف مساءً والمؤجلة من الأسبوع 24 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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