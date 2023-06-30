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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

الفيضانات تضرب جنوب إفريقيا بقوة وتُنهي حياة 7 أشخاص

فيضانات جنوب إفريقيا
فيضانات جنوب إفريقيا

ضربت فيضانات قوية عدة مناطق في "جنوب أفريقيا"، لاسيما مدينة ديربان وما حولها، أسفرت عن مصرع 7 أشخاص وفقدان 7 آخرين.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الجمعة، لقي ستة أشخاص حتفهم اليوم في ديربان، بالإضافة لشخص سابع لقي حتفه في مدينة بورت شبتسون الساحلية في الجنوب، بحسب ما أكدته السلطات المحلية، في حين أفادت حكومة مقاطعة "كوازولو ناتال" بأن فرق الإنقاذ تُواصل البحث عن سبعة أشخاص مفقودين.

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أمطار غزيرة في اليابان وتحذيرات من الفيضانات والانهيارات الأرضية

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الفيضانات تُواصل حصد الأرواح في مناطق إيطاليا

وتسببت الفيضانات في تدمير 70 منزلًا بشكل كُلي وتضرر أكثر من 100 منزل بشكل جزئي بمدينة ديربان المنكوبة، حيث قالت حكومة المقاطعة إن أكثر من 150 شخصًا أصبحوا بلا مأوى، في حين لجأ الكثيرون إلى المدارس والمباني الأخرى.

الأمطار الغزيرة والرياح العاتية:

وضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الساحل الشرقي لجنوب أفريقيا هذا الأسبوع، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 160 كلم في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن الاتصالات الإفريقية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي ستستمر في إطار مساعي الوساطة.

جاء ذلك في تصريحات باندور خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء ردًا على سؤال حول كيفية تأثير الأحداث الأخيرة في روسيا على أنشطة البعثة الأفريقية، حيث تابعت: "لن نتوقف عن التفاعل مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي، حيث تود جنوب إفريقيا إنهاء الصراع في أوكرانيا".

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