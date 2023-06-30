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الفيضانات تضرب جنوب إفريقيا بقوة وتُنهي حياة 7 أشخاص أعمال النهب والشغب تنتشر في جميع مدن فرنسا .. فيديو عمود يسقط على أحد المُخربين في شوارع باريس ( فيديو)
الجمعة 30 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عمود يسقط على أحد المُخربين في شوارع باريس ( فيديو)

عمليات الشغب في فرنسا
عمليات الشغب في فرنسا

خلال عمليات الشغب المنتشرة في شوارع فرنسا، أنهى شخص حياة آخر بعدما أسقط فوقه دون قصد عمود كهربائي، كان يدمره بمنشار كهربائي.

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وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه بعض المخربين وهم يدمرون أحد الشوارع في باريس، وأحدهم يمسك بمنشار كهربائي يدمر به أعمدة كهربائية بهدف تعتيم الشارع، إلا أن العمود يسقط فوق أحد زملائه المخربين .

 

احتجاجات فرنسا

 تضرر خلال المظاهرات التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل شاب جزائري على يد أحد رجال الشرطة، 492 مبنى، واحتراق 1000 مركبة، واندلاع 3880 حريقا منذ بداية الاشتباكات.

وأعلنت السلطات الفرنسية، أن حركة الحافلات والقطارات توقفت في عموم باريس، بدءا من التاسعة مساءا اختبارا من الليلة ولأجل غير مسمى.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، قالت إن السلطات تدرس كل الاحتمالات لإعادة النظام في فرنسا، من بينها فرض حال الطوارئ، بعدما تواصلت أعمال الشغب لليلة الثالثة في أرجاء البلاد.

 إعادة النظام على الأراضي الفرنسية 

ومن المتوقع أن تلجأ الحكومة الفرنسية، إلى فرض حال الطوارئ بهدف إعادة النظام على الأراضي الفرنسية.

ومن المنتظر أن يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13,00 (الساعة 11,00 ت غ) في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا إثر مقتل مراهق برصاص شرطي، على ما أعلنت الرئاسة.

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