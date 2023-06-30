حدائق مدن ومراكز كفر الشيخ كاملة العدد في العيد

في ثالث أيام عيد الأضحى

توافد الآلاف من مدن وقرى محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة على الحدائق، وخصوصًا حديقة صنعاء والملاهي بكفرالشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة، وحديقة أم القرى وحدائق الميدان الإبراهيمى بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وغيرهم من الحدائق بمدن بيلا والحامول وقلين ومطوبس والرياض، اليوم الجمعة، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى، في ظل تواجد الخدمات كلها.

تزينت مدينة كفر الشيخ بحدائقها ومنتزهاتها" حديقة صنعاء والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجاورة لديوان عام المحافظة، وغرب مدينة كفرالشيخ المجاورة لطريق صبري القاضي، وحديقة أحمد زويل"، لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى، والتي شهدت إقبالًا كثيفًا، بإشراف علاء فوقي، مدير حديقة صنعاء.

تابع المهندس حسن موافي، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، احتفال المواطنين واطمأن على سلامة المواطنين وما يتم من تقديمه من خدمات لهم في هذا اليوم، وتوفير الخدمات كافة، وتوافد الآلاف للتنزه ولقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، كورنيش النيل بدسوق وفوه ومطوبس والاستاد الرياضي بكفر الشيخ ودسوق وبيلا، والحدائق العامة بالمدينة، التي أصبحت مزارًا سياحيًّا ومكان رائع لقضاء يومٍ رائعٍ لزوار مدينة دسوق الذين حضروا للاحتفال بعيد الأضحى من المحافظات المجاورة، بإشراف محمد شعبان، مدير حديقة الأسرة والطفولة.

تفقد رئيس مركز ومدينة دسوق علاء يوسف، عددًا من الحدائق، وأجرى حوارًا مع المترددين والزوار منقرى ومدن المحافظة ومن قرى مراكز محافظة البحيرة، متمنيًّا لهم قضاء أسعد الأوقات، وتفقد الإجراءات الأمنية بجميع الحدائق على أماكن تجمعات المواطنين وتأمين شواطئ النيل وكذلك مراكب الرحلات النيلية لزوار المدينة طوال فترة الاحتفال بعيد الأضحى.

كما تابع رئيس مركز ومدينة فوه وائل فرج الإقبال على حديقة العائلات، والرحلات النيلية، وزيارة آثار فوه منها 365 مسجدًا أثريًّا، وربع الخطايبة، وبقايا مصنع الطرابيش، والتكية وغيرهم من الآثار المميزة.

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ

حدائق كفر الشيخ