ضبط 61 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات بالمني

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، بقيادة الدكتور محمود يوسف وكيل الوزارة، استمرار الحملات التموينية المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز البلدية طوال أيام العيد.

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وذلك تنفيذا للتعليمات المشددة للواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وللتأكد من مدى صلاحية المعروض من المنتجات، والالتزام بالأسعار المقررة و المعلنة، ومنع التلاعب أو استغلال قوت الشعب، وتم تحرير 61 مخالفة تموينية فى 3 مراكز بالمحافظة، 17 بمركز بنى مزار، و36 بمركز مطاى ، بإجمالى 53 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين عدم نظافة، ونقص وزن، وعدم الإعلان، وعدم صرف بون.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من ضبط 8 مخالفات للمحال التجارية ، شملت سلعا بدون فواتير، وغير صالحة للاستهلاك، و مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ضبط 17 كجم زبدة و 24 كجم كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.