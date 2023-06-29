41 مخالفة تموينية فى حملات رقابية بأسواق المنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز البلدية، وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك، لمراقبة أسعار السلع وجودتها، وكذلك مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، ومنع الغش التجارى و التصدى لأى محاولات احتكار لتعطيش السوق، تنفيذا لتوجيها اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، بضبط 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بالمركز، وتنوعت ما بين ، نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى، و من جانبه، تفقد تاج او سداح رئيس المركز عددا من محطات البنزين ، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من مدى توافر كميات الوقود اللازمة ، والالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين وخاصة خلال أيام العيد.

وتفقد رئيس المركز ، مواقف سيارات الأجرة للوقف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، والإلتزام بخطوط سير كافة وسائل المواصلات لضمان انتظام حركة المرور، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، أعلن هشام فايز رئيس المركز أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية ، لعدم وجود شهادة صحية، وذلك خلال حملة تفتيشية لضبط مخالفات الأسواق .