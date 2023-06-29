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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

41 مخالفة تموينية فى حملات رقابية بأسواق المنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا ، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية،  والمخابز البلدية، وخاصة أيام عيد الأضحى المبارك، لمراقبة أسعار السلع وجودتها، وكذلك مدى  صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات ، ومنع الغش التجارى و التصدى لأى محاولات احتكار لتعطيش السوق، تنفيذا لتوجيها اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، بضبط 35 مخالفة تموينية لمخابز بلدية بالمركز، وتنوعت ما بين ، نقص وزن، وعدم مطابقة المواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون، وعدم وجود سجل تجارى، و من جانبه، تفقد تاج او سداح رئيس المركز عددا من محطات البنزين ، ومستودعات البوتاجاز، للتأكد من مدى توافر كميات الوقود اللازمة ، والالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين وخاصة خلال أيام العيد.

وتفقد رئيس المركز ، مواقف سيارات الأجرة للوقف على مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، والإلتزام بخطوط سير كافة وسائل المواصلات لضمان انتظام حركة المرور، وفى مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة ، أعلن هشام فايز رئيس المركز أنه تم تحرير 6 محاضر تموينية ، لعدم وجود شهادة صحية، وذلك خلال حملة تفتيشية لضبط مخالفات الأسواق .

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