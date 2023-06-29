وزير التموين: نتابع يوميًا الحالة السلعية خلال عيد الأضحى

‏ أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع يوميًا الحالة السلعية والتموينية بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، واشار الى ان الوزارة توفر اللحوم ‏السودانية والقادمة من جيبوتي الطازجة بـ195 جنيها للكيلو، واللحوم البرازيلي المجمدة بـ160 ‏جنيهًا للكيلو والمقطعة منها بـ170 جنيه للكيلو، وأكد " المصيلحي" أن الوزارة نوعت مناشئ ومصادر الاستيراد من دول ‏افريقية عدة واستوردت ما يصل الى 25000 رأس ماشيه من ‏السودان وجيبوتي بالإضافة الى استيراد الأغنام من اوغندا وتنزانيا.

تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين- الرئيس التنفيذي للشركة القابضة ‏للصناعات الغذائية أن غرفة العمليات المركزية التى وجه وزير التموين بتشكيلها تتابع عمل المجمعات وتوافر السلع التموينية بالمخازن التى خصصت لصرفها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مشيرا إلى ان الشركة القابضة تضخ يوميا بالمجمعات الاستهلاكية ‏كل السلع ومنها اللحوم الطازجة والمبردة، ‏مشيرا إلى أنه تم تخصيص عدد من مخازن الجملة بكل محافظة ‏لصرف سلع المنظومة التموينية لمنافذ الصرف خلال إجازة عيد الاضحى.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير دكتوراحمد كمال ان وزير التموين والتجارة ‏الداخلية يتابع يوميًا ضخ السلع واللحوم أيضا، وأشار إلى أنه تم توجيه مديري المديريات بإنشاء ‏غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات ‏بالإدارات التابعه لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية ‏والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق ‏والمجمعات الاستهلاكية أيضًا.