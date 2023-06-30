التحول الرقمي والمركز الإفريقي للمياه.. ثمار ثورة 30 يونيو في قطاع الري

نتج عن ثورة 30 يونيو طفرة في قطاع المياه، وحققت وزارة الموارد المائية والري الكثير من الإنجازات، على مدار 9 سنوات، منها التحول الرقمي في أداء أجهزة الدولة، والتدريب وبناء القدرات من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية، بالإضافة للمركز القومى لبحوث المياه، لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية.

وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل..

التحول الرقمى :

في إطار رؤية "مصر ٢٠٣٠" وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة .. فقد تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمى بالوزارة ، والمشاركة في البرنامج التدريبى للتحول الرقمى ، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال ، والعمل على رقمنة الوثائق.

كما تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط ، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت ، حيث تشتمل هذه التطبيقات على عدة مستويات لتنظيم العمل مثل ( إدارة الخطة الاستثمارية - المخازن - متابعة أعمال صيانة السيارات والمعدات البرية والنهرية - متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ - بيانات نوعية المياه - بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع - زمامات الرى الحديث - حصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل - حصر التعديات علي شبكة الترع والأراضي الزراعية - حصر منشآت الحماية من أخطار السيول - حصر الآبار الجوفية - متابعة أعمال تشغيل وصيانة محطات الرفع ) .

التدريب وبناء القدرات :

تم يوم ١٥ يونيو ٢٠٢٣ تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، وذلك بحضور عدد من وزراء المياه الأفارقة وممثلى عدد من الوزراء عقب مشاركتهم في فعاليات الإجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للأمكاو .

وقد تم إنشاء هذا المركز تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، حيث يُعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذ هذه المبادرة التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، حيث توفر مصر مراكزها المختصة لهذا الغرض من خلال مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والذى أصبح مركزاً إفريقياً للتدريب فى مجال التغيرات المناخية ، كما تم صياغة عدد (٦) حزم تدريبية ضمن مسارات العمل الستة لمبادرة AWARe ، وتطويرها لخدمة قدرات المهندسين والفنيين الأفارقة .

وقد تم البدء فى أول الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى ، من خلال عقد دورة تدريبية إفتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة ٢٤ متدرباً أفريقياً إعتباراً من يوم ٢ مايو ٢٠٢٣ ولمدة ٥ أسابيع .

ويُعد مركز التدريب الإقليمى جهة معتمدة لدى اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة منذ عام ٢٠٠٢ وحتى الآن ، ويتمتع المركز بإمكانيات تدريبية ولوجيستية متميزة ، حيث يتم تدريب حوالى (٦٠٠٠) متدرب مصرى و (٢٠٠) من المتدربين العرب والأفارقة سنوياً ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين من الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه وأساتذة الجامعات المصرية ، وتشتمل الدورات التدريبية على موضوعات متنوعة في مجالات (فنية - مهارات شخصية - مالية وإدارية وقانونية - حاسب آلي - لغة - إعداد قيادات - التحول الرقمي - إعداد الموظف الرقمي) ، بالإضافة لزيارات للعديد من المشروعات والمنشآت المائية ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين ، كما يتمتع المركز بإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن مطعم وفندق يضم (١٧٨ غرفة و ١٠ أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و ٢ ملعب وصالة ألعاب رياضية) .

كما يجرى حاليا تنفيذ مشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" والذى يهدف لبناء قدرات ورفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنية التحتية لمقر المركز وملحقاته، بالإضافة لإعداد وتطوير مناهج التدريب ومنهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين بما يتماشى مع المعايير الدولية .

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية ، ويتمتع هذا المركز بإمكانيات تدريبية تشتمل على عدد (٢) قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات إجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (٢٤ غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).

المركز القومى لبحوث المياه :

يُعد المركز القومي لبحوث المياه الذراع البحثي للوزارة ، ويضم عدد (١٢) معهد بحثى بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى أساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً ، وذلك فى إطار حرص الوزارة على مواكبة التطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة جميع الأعمال التي تقوم بها الوزارة .

ويقوم المركز بتنفيذ العديد من الدراسات البحثية لخدمة مشروعات الوزارة المختلفة ، مثل الدراسات الهيدروليكية للترع والمصارف ، دراسات حصاد مياه الأمطار والحماية من أخطار السيول ، والدراسات الخاصة بمحطات الرفع ، ودراسات المياه الجوفية ، ودراسات التغيرات المناخية ، والعديد من التجارب البحثية والنماذج الطبيعية والرياضية .