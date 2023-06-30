مدرب إنتر ميامي يحدد دور ميسي وبوسكيتس مع الفريق

حدد خيراردو مارتينو مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني، دور مواطنه النجم ليونيل ميسي والإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس مع فريقه بعد انتقالهما لصفوف ميامي.

وقال مارتينو لن يكونا الثنائي ميسي وبوسكيتس في نزهة بولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الالقاب.

وقال مارتينو الذي عين قبل ايام مدربا لإنتر ميامي :غالبا ما يُشار إلى الولايات المتحدة وميامي بانهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، انهما (ميسي وبوكيتس) هنا من اجل المنافسة".

وسبق لمارتينو أن أشرف على ميسي وبوسكيتس عندما تولى تدري برشلونة كما لعب الأول بإشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الأرجنتين أيضا.

وخسر إنتر ميامي آخر سبع مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الاخير في المنطقة الشرقية.

وسبق لمارتينو أن قاد فريق أتلانتا يونايتد إلى إحراز لقب الدوري الاميركي عام 2018 وهو يتوقع مستقبلًا للدوري بوجود ميسي.

وقال :كون أفضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الأميركي فهذا الامر يفتح آفاقًا جيدة للنمو.

وانضم ميسي الى صفوف إنتر بصفقة حرة قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي على الرغم من اهتمام برشلونة فريقه السابق بالحصول على خدماته.