مبادرات وخدمات وزارة الهجرة للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العديد من المبادرات والخدمات للمصريين بالخارج، منذ عام 2015 وحتى الآن، وعلى رأس تلك المبادرات مبادرة «اتكلم عربي»، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على الهوية المصرية لدى أبناء المصريين بالخارج.

وتعدّ الوزارة الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج الحدود الجغرافية للدولة المصرية، في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى، كما عملت منذ انطلاقها على تسهيل التواصل مع المصريين بالخارج بالسبل المتاحة كافة.

وقد جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، تلبية لنداءات المصريين بالخارج بهدف تكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية، ولتدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض، لوضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج في ضوء أهداف التنمية المستدامة وصالح البلاد، ولوضع سبل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة عبر العديد من الفعاليات.

وإليكم أبرز مبادرات وخدمات وزارة الهجرة للمصريين بالخارج

مبادرة "اتكلم عربي"

مسابقة "تحدي 30 يوم"

مبادرة “ساعة مع الوزيرة”

مبادرة "أصلك الطيب"

مبادرة “مصرية بـ 100 راجل”

إحياء الجذور مع اليونان وقبرص وأرمينيا.. “نوستوس”

مبادرة “اتكلم متخافش مصر معاك” للدعم النفسي

مبادرة مجتمعية "خلينا سند لبعض"

الخدمات

تذاكر طيران مخفضة للمصريين في الخارج

إصدار قانون التيسيرات الجمركية على سيارات المصريين بالخارج

استخراج بطاقات الرقم القومي

صوتك مسموع.. تلقي الشكاوى والاستفسارات من المصريين بالخارج

تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج