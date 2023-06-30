تامر حسني يقع في فخ الانتقادات بعد عرض فيلم تاج| ما القصة؟

صدم النجم تامر حسني جمهوره بعد آخر ظهور له، حيث نشرت الراقصة الروسية مارجريتا شافينكو بعض اللقطات التي جمعتها به، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تامر حسني والراقصة مارجريتا

وتفاجأ المتابعون بظهور تامر حسني بعدسات لاصقة باللون الأزرق، مما أثار غضبهم واستغرابهم، إلى أن أوضحت مارجريتا أن هذه الصورة من كواليس فيلمه الجديد "تاج"، حيث كتبت على إنستجرام: "لقد أتيحت لي فرصة رائعة لأكون جزءًا من فيلم تامر حسني الجديد والتعرف عليه شخصيًا على هذا الرجل المذهل.. كنت سعيدًا بلقاء الفريق بأكمله".

تامر حسني ومارجريتا الراقصة

إيرادات فيلم تاج أول أيام العيد

ويُعرض فيلم تاج في السينما بداية من أول أيام العيد، حيث حصد يوم الأربعاء إيرادات بلغت 3 ملايين و834 ألف جنيه بدور العرض السينمائية.

فيلم تاج

طاقم عمل فيلم تاج

وهو بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

أحداث فيلم تاج

وتدور الأحداث حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

واستطاع المطرب تامر حسنى أن يحقق طرفى المعادلة الصعبة بين النجاح والتألق على ساحة الأغنية وأيضاً بين نجوم السينما، حيث أصبح تامر حسنى واحدًا من أهم نجوم شباك التذاكر فى كل موسم يتواجد فيه بعمل سينمائى، ومنافسًا شرسًا بين نجوم السينما الذى يتسابق الجمهور على أعمالهم.

وتحدث تامر حسنى في تصريحاته السابقة عن فيلمه الجديد وقال: مع كل تجربة جديدة أريد تقديم عمل مميز ومختلف للجمهور، وجذبنى فى حكاية "تاج" أنه عمل فيه جرعة كبيرة من التمثيل والإبداع، فالحكاية لن تعتمد على الأغانى، بقدر ما سيوجد مشاهدة تحتوى على زخم من التفاعلات والتمثيل.