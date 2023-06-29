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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

تاج.. تامر حسني يروج لفيلمه الجديد على طريقته الخاصة (شاهد)

تامر حسني
تامر حسني

روج الفنان تامر حسني لفيلمه الجديد “تاج”، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

وكتب الفنان تامر حسني، عبر صفحته قائلًا: “أنا هارون من فيلم تاج.. قولوا لتاج إن الناس بتتصور معايا أنا كمان أهوه مش انت لوحدك ونازلك أنا كمان السينمات قريب".

 

وتابع: "معلش امبارح فيلم تاج مكانش في كل السينمات بس حاليًا  فيلم تاج بجميع السينمات”.

تفاصيل فيلم تاج

حصد فيلم تاج للفنان تامر حسني، أمس الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 3 ملايين و834 ألف جنيه بدور العرض السينمائية.

 

تدور الأحداث حول تامر حسنى الذى يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته فى مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه فى عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية، وذلك مع ظهور التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وأدائه رقصته الشهيرة برفقة تامر حسني.

 

فيلم "تاج" بطولة تامر حسنى، دينا الشربيني، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، ساندي، أحمد بدير، ليلى عز العرب، وظهور خاص للتيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل قصة وسناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

 

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