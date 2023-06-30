الدولي موي يعتزل كرة القدم

أعلن اليوم الجمعة أرون موي لاعب وسط سلتيك الأسكتلندي ومنتخب أستراليا اعتزاله كرة القدم ..

ولعب موي البالغ من العمر 32 عاما "57 مباراة دولية و7 أهداف) ويُعد ركيزة أساسية في صفوف منتخب أستراليا الذي خاض في صفوفه باكورة مبارياته الدولية عام 2012 وشارك في مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

وبعد تجارب عدة في أندية هدرسفيلد وبرايتون الإنجليزيين، شنغهاي الصيني، انتقل العام الماضي إلى سلتيك حيث ساهم في إحرازه ثلاثية محلية بقيادةفي أندية هدرسفيلد وبرايتون الإنجليزيين المنتقل لتدريب توتنهام الإنجليزي.

وقال موي في بيان :حصلت على شرف اللعب الى جانب أفضل ما أنجبته الملاعب الأسترالية من لاعبين، ونسجت علاقات صداقة على مدى الحياة طوال مسيرتي.

وأكمل:اتخاذ قرار الاعتزال كان في غاية الصعوبة لكني أعتقد أن الوقت قد حان لمنح الفرصة أمام الجيل القادم لمعايشة تجربة كرة القدم العالمية.