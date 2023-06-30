إصابة 9 أشخاص في حوادث سير بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة عدة حوادث سير متفرقة بمراكز رشيد والدلنجات والنوبارية بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

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كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة أخر إثر انقلاب دراجة نارية "توكتوك" بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز رشيد، وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة.

وفى مركز الدلنجات أصيبت 5 فتيات بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالقرب من قرية الوفائية دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكلمات المركزى لاسعافهن وتلقى الرعاية الطبية.

وفى مركز النوبارية أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لتقديم الرعاية الطبية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.

إصابة 4 في حادث سير بالشرقية

وعلى جانب آخر، أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق "السماعنة - فاقوس" نطاق مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة بعدد من الأشخاص بطريق" السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متعددة.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرض 3 جزارين بإصابات مختلفة، أمس الخميس، إثر حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري وسط مدينة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بلاغاً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكي أمام عزبة علام بحي الأزهري بمدينة بني سويف، أسفر عن إصابة 3 شباب جزارينط

ودفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف الجامعي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث وهم: محمد ا .ا 30 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات بالوجه، محمد س. ح 25 عامًا، مصابًا بجرح قطعي بالرأس حوالي 3 سم، عبد الله م .ع 34 عامًا، مصابًا بغيبوبة تامة، جميعهم جزارين.