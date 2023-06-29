كشف ملابسات منشور سير سيارة نقل مطموسة اللوحات

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن سير سيارة نقل مطموسة اللوحات محملة بالنفايات ويتساقط أجزاء من الحمولة بالطريق العام بدائرة قسم شرطة المعادى.

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بالفحص أمكن تحديد السيارة وتبين أنها قيادة أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة المنوفية.

وأمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المُشار اليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين انتهاء تراخيص القيادة والتسيير.

وعلى جانب آخر، أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة في واقعة اتهام شخصين بسرقة شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول بالإكراه في منطقة مصر القديمة.

ونجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل مسكن أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"بالإكراه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وكذا ضبط سلاح أبيض "المستخدم فى إرتكاب الواقعة".وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهما بالسرقة.

ضبط طن حشيش و50 كيلو جرام أفيون

وفي سياقٍ مُتصل، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جراما من مخدر الأفيون بحوزة شخصين.

تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس، قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها، مما أدى إلى انقلابها.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وهو مصاب وتم نقله إلى المستشفى، وبرفقته آخر -له معلومات جنائية- مصاب بكدمات متفرقة، وعثر بداخل السيارة على "كمية من مخدر الحشيش وزنت طن، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جراما"، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 70 مليون جنيه تقريبا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حملة أمنية مكبرة في دمياط تحصد نتائج مبهرة

وعلى جانب آخر، شنت أجهزة أمن دمياط حملات أمنية فى قطاعات المديرية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا، وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط – فارسكور- كفر سعد - كفر البطيخ –الزرقا) وأقسام شرطة (رأس البر- ثان دمياط – السرو)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 8 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات عبارة عن 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جراما- كمية من مخدر البانجو وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 8 متهمين " 6 منهم معلومات لهم جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .