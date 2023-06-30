تفاصيل إصابة 18 شخصاً في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

علي رافد الطريق الدولي الساحلي

أصيب 18 شخصا بإصابات مختلفة، اليوم الجمعة، وذلك لإنقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق نتيجة السرعة الزائدة، وتنوعت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ، وذلك في نهاية رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم بالقرب من مدخل مدينة بلطيم، وتم نقل المصابين عن طريق سيارات الإسعاف إلي مستشفى بلطيم النموذجي لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي رافد الطريق الدولي الساحلي كفر الشيخ بلطيم ليجري الدفع بقوات أمنية للوقوف علي أسباب الحادث.

أكد مصدر طبي في مديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، أن بيانات المصابين في الحادث كما يلي شيماء فكري الزواوي، 41 عاما، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وسيلة حسن رمضان، 7 سنوات مصابة جروح متفرقة بالجسد، رياض عبد السلام فتح الله 45 عاما، مصابة جروح متفرقة بالجسد، فاطمة رياض عبد السلام 17 سنة مصابة بسجلات وكدمات بالجسد، رقية رياض عبد السلام 11 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أروي زياد عبد السلام 12 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، شريف محمد عبد الرحمن 30 عاما، مصابة بإشتباه كسر بالركبة اليمني.

وأصيبت أيضًا ألام محمد صلاح 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فريدة محمد رافض 16 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد شريف عبد الرحمن، 3 شهور مصابة بكدمات بالجبهة، أية محمد صلاح 35 عاما، مصابة بجروح متفرقة بالجسد، محسن سمير عبد السميع 26 عام مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج بالمخ، حسين رمضان عبد الدايم، 35 عام، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، يوسف حسين رمضان سنتين، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج .

وأصيب أيضًا عمر محمد رأفت 3 سنوات مصاب بجروح متفرقة بالرأس، مروة فكري الزواوي 35 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ريهام محمد صالح 30 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ياسين محمد رافد، 10 سنوات مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسد.