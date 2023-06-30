الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحوار الوطني: 30 يونيو أنقذت مصر من التطرف وتغيير الهوية

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأت إدارة الحوار الوطني جموع  الشعب المصري بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وقالت إدارة الحوار الوطني في بيان لها منذ قليل، إن ثورة 30 يونيو أنقذت بلدنا مصر من براثن التطرف وتغيير الهوية والإرهاب.

وأكدت إدارة الحوار الوطني أن ثورة 30 يونيو كشفت عن المعدن الأصيل لمن ضحى وحمل روحه فداء للوطن، وكانت بداية لعهد جديد مع الاستقرار والتنمية وبناء الحاضر والمستقبل.

ووجهت إدارة الحوار الوطني التحية لكل من ساهم في صنع الثورة المجيدة متمنيين الرفعة ومزيد من التقدم لمصر الحبيبة.

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