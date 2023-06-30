الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

موعد مباراة إنبى و فاركو فى الدوري المصري والقنوات الناقلة

إنبى وفاركو
إنبى وفاركو

يواجه فريق إنبي نظيره فاركو مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الـ32 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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موعد مباراة إنبي وفاركو والقناة الناقلة

ويستضيف فريق انبي نظيره فاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة ال32 من عمر بطولة الدوري المصري الممتازن فيما تذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة.

ويتواجد إنبى فى المركز التاسع بترتيب جدول الدروى المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، محصلة 31 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 6 مباريات، بينما خسر 14 مواجهة وسجل لاعبوه 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 37 هدفاً.

كما يدخل فاركو مباراة اليوم أمام إنبى فى المركز السادس بجدول ترتيب البطولة برصيد 41 نقطة بعد خوض 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا.

مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة 
انبي ضد فاركو في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

المقاولون العرب ضد الداخلية يقام اللقاء  9:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش ضد سيراميكا كليوباترا يقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

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