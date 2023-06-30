الجمعة 30 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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السيسي: نسعى لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة المتقدمة في جميع المجالات (شاهد)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الانتصار يعني المضي بقوةٍ وثقة على طريق التنمية والبناء من أجل تحسين أحوال وحياة الناس وتوفير الظروف المناسبة لهم. 

وأضاف “السيسي” خلال كلمته في ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أننا نعمل على تفجير طاقات العمل والإبداع لدى الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء، من أجل أن تجتمع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة تقود بلدنا الحبيب نحو تحقيق الحلم.

وتابع: “الحلم الذي طالما راود المصريون، حلم التقدم والنهوض بالوطن، حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة، في جميع المجالات”.

واختتم الرئيس حديثه، قائلًا: “كل عام ومصر وشعبها بخير وسلام وأمان وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

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