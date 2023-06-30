الجمعة 30 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

انتهاء تصوير فيلم شماريخ استعدادًا لطرحه

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف المخرج عمرو سلامة، عن انتهاء تصوير فيلم شماريخ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

 

ونشر عمرو سلامة مجموعة صور من كواليس فيلم "شماريخ"، وعلق عليها قائلًا : "أخيرا فركش (انتهاء تصوير) فيلم شماريخ، بعد الكثير من المفاجآت، السار منها والمؤلم، انتهت رحلة كنا نظن أحيانًا أنها لن تنتهي".

 

وأضاف، "أشكر النجوم والممثلين وطاقم العمل من أوله لآخره وشركة الإنتاج، كنتم مخلصين محترفين مجتهدين وداعمين وكرماء، لم يبخل أحد بمجهود أو بوقت أو بموارد، وأتمنى أن ننتهي بفيلم يكون يستحق هذه الرحلة، ويخرج بجودة مميزة ونجاح على المستوى التجاري والفني".

تفاصيل فيلم شماريخ

يشار إلى أن فيلم "شماريخ" تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفي درويش والعديد من ضيوف الشرف وتأليف وإخراج عمرو سلامة.

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