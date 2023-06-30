السيسي للمصريين: أجدد العهد معكم بأن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها (شاهد)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حجم التضحيات الهائلة التي قدمها الشعب وقدمتها مؤسساته الوطنية لا يليق بها سوي الانتصار بالمصريين بقوة و ثقة على طريق التنمية والبناء و تحسين أحوال الشعب وتوفير الظروف المناسبة لتفجير طاقات العمل والإبداع لدي الشعب المصري بكل فئاته من قطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ونساء.

وأضاف “السيسي” خلال كلمته احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة: “اجتماع كل مكونات الوطن في منظومة متكاملة لتقود بلادنا الحبيب نحو تحقيق الحلم الذي راود المصريين وهو حلم التقدم والنهوض بالوطن وهو حلم الجمهورية الجديدة الحديثة المتقدمة في جميع المجالات”.

وتابع الرئيسي: “في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو العظيمة، أجدد العهد معكم على أن يكون الإخلاص والعمل لمصر وحدها، وعلى أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائماً علامات الطريق التي تهدي المسيرة والمسار”.