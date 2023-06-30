السيسي: صمود المصريين خلال الـ 10 سنوات الماضية سيظل محل دراسة للمفكرين والباحثين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الصمود الذي أظهره المصريين خلال السنوات العشر الماضية منذ ثورة 30 يونيو المجيدة سيظل محل لدراسة المفكرين والباحثين.

وأضاف “السيسي” خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو، اليوم الجمعة، أن حجم التحديات التي واجهها الشعب منذ عام 2011 غرس في نفوس الأبناء قوة من نوع خاص، وقد عاش وذاق معنى التهديد بضياع الوطن والخوف على الأهل والابناء وضياع المقدرات.

وتابع: "لذلك أنني اؤمن يقينا أن هذا الجيل من شعب مصر هو الأقدر على تحمل مسئولية بناء الوطن وتشييد الدولة الحديثة".

وواصل: "كم من تساؤلات أثيرت على سر العلاقة الخاصة بين الشعب المصرى ومؤسسات دولته الوطنية وبين الشعب وقواته المسلحة".

وذكرالرئيس السيسي، قائلًا: "احتار الكثيرون في منبع هذه الإرادة الصلبة والعزيمة التي لا تلين، والتي نقلت مصر خلال أعوام قليلة من دولة تواجه تقسم وشبح حرب أهلية إلى دولة قوية ينعم أهلها بالاستقرار".